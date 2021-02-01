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Spor

THY Euroleague'de ocak ayının en değerli oyuncusu Jan Vesely seçildi

01 Şubat 2021 14:30

Fenerbahçe Beko'nun Çek yıldızı Jan Vesely, THY Euroleague'de ocak ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Vesely, sarı-lacivertli ekibin 6 maçını da kazandığı ocak ayında sergilediği performansla en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü.

Kariyerinde 3. kez ayın MVP'si unvanına erişen 30 yaşındaki pivot, geçen ay 23,2 verimlilik puanı, 16 sayı, 5,5 ribaunt, 2,8 asist ve 1,4 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti.

Vesely, sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde son 8 maçını da kazanarak 8. sıraya yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

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