THY EuroLeague başlıyor

THY EuroLeague, yarın (12 Ekim) oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. 12 Ekim'de başlayacak olan turnuvanın normal sezon 6 Nisan 2018’de son bulacak.

Fenerbahçe'nin son şampiyon unvanını taşıdığı turnuvanın çeyrek final serileri 17 Nisan – 1 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın bu seneki şampiyonunu belirleyecek olan dörtlü final ise 18-20 Mayıs 2018 tarihlerinde 41 yıl aradan sonra Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yapılacak. 1977 yılında Belgrad'da oynanan son finalde Maccabi Tel Aviv, İtalyan temsilcisi Mobilgirgi 78-77 yenerek şampiyon olmuştu.

Türkiye'yi bu sezon 2 takım temsil edecek

Türkiye 6 yıl aradan sonra bu sezon iki takımla mücadele katılacak. A lisansı bulunan Son Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Doğuş ve Anadolu Efes’in Türkiye’yi temsil edeceği organizasyonda bu iki takım haricinde diğer takımlara davetiye verilmedi.

İspanya’nın 5 takımla katılacağı THY Avrupa Ligi’nde A lisansına sahip Real Madrid, Barcelona Lassa ve Baskonia Vitoria Gasteiz'in yanı sıra ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan Unicaja Malaga ile İspanya Ligi şampiyonu Valencia da bu sezon Avrupa Ligi'nde yer alacak.

Organizasyonda 5 İspanyol takımının yanı sıra Rusya'dan CSKA Moskova ve Khimki; Yunanistan'dan Olympiakos ve Panathinaikos ve Türkiye'den Fenerbahçe Doğuş ve Anadolu Efes, İtalya'dan AX Armani Exchange Olimpia Milan, Almanya'dan Brose Bamberg, Sırbistan'dan Kızılyıldız, İsrail'den Maccabi FOX ile Litvanya'dan Zalgiris, Avrupa Ligi'nde bu sezon mücadele edecek takımlar olacak.

Geçen sene değişen format aynen devam

THY Avrupa Ligi, geçen sezon olduğu gibi 16 takımın katılımıyla, çift devreli lig usulüne göre oynanacak.

Sezon 30 haftadan oluşacak ve her takım biri sahasında biri deplasmanda olmak üzere birbirleriyle iki maç yapmış olacak.

Normal sezonda ilk 8'e giren takımlar doğrudan çeyrek finale yükselecek. Çeyrek final serisinde ise toplam 3 galibiyete ulaşacak takımlar adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Normal sezonu ilk dörtte bitiren takımlar çeyrek finallerde ev sahibi avantajına sahip olacak. Lig sıralamasında göre çeyrek final eşleşmeleri 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde gerçekleştirilecek.

İlk hafta maçları

12 Ekim Perşembe

20.00 CSKA Moskova-AX Armani Exchange Olimpia Milan

20.00 Anadolu Efes-Real Madrid

21.00 Brose Bamberg-Maccabi FOX

21.00 Olymiakos-Baskonia Vitoria Gasteiz

22.00 Unicaja Malaga-Fenerbahçe Doğuş

13 Ekim Cuma

20.00 Khimki-Valencia

20.00 Zalgiris-Kızılyıldız MTS

22.00 Barcelona Lassa-Panathinaikos Superfoods