THY EuroLeague'de takvim belli oldu; ilk maç Anadolu Efes'in

THY EuroLeague'de 2020-21 takvimi açıklandı. Yeni sezon 1 Ekim'de Anadolu Efes Zenit maçıyla başlaycak. Fenerbahçe Beko ise ilk maçında 2 Ekim'de Kızıl Yıldız'ı konuk edecek.
EuroLeague'de 2. hafta Türk derbisine sahne olacak. Anadolu Efes, 8 Ekim'de Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Mücadele 20.30'da başlayacak.
Euroleague’de 1. hafta programı
1 Ekim Perşembe
Anadolu Efes – Zenit
Olympiakos – Zalgiris
Maccabi Fox – Alba Berlin
Barcelona – CSKA Moskova
Valencia – Asvel Villeurbanne
2 Ekim Cuma
Khimki Moskova – Panathinaikos
Fenerbahçe – Crvena Belgrad
Bayern Münih – Armani Milan
Baskonia – Real Madrid.