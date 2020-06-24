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Spor

THY EuroLeague'de takvim belli oldu; ilk maç Anadolu Efes'in

24 Haziran 2020 13:16

THY EuroLeague'de 2020-21 takvimi açıklandı. Yeni sezon 1 Ekim'de Anadolu Efes Zenit maçıyla başlaycak. Fenerbahçe Beko ise ilk maçında 2 Ekim'de Kızıl Yıldız'ı konuk edecek.

EuroLeague'de 2. hafta Türk derbisine sahne olacak. Anadolu Efes, 8 Ekim'de Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Mücadele 20.30'da başlayacak.

Euroleague’de 1. hafta programı

1 Ekim Perşembe

Anadolu Efes – Zenit
Olympiakos – Zalgiris
Maccabi Fox – Alba Berlin
Barcelona – CSKA Moskova
Valencia – Asvel Villeurbanne

2 Ekim Cuma

Khimki Moskova – Panathinaikos
Fenerbahçe – Crvena Belgrad
Bayern Münih – Armani Milan
Baskonia – Real Madrid.

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