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THY, Erol Olçok'u şifreyle andı

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali CIP Salonu'nda hizmet veren kablosuz internet ağı şifresi değiştirildi

02 Ağustos 2016 11:18

TÜRK Hava Yolları (THY), darbe girişimi sırasında cuntacıların açtığı ateşle oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte hayatını kaybeden Erol Olçok’ı şifreyle andı. Binlerce yolcu tarafından kullanılan İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde bulunan CIP Salonu’nda kablosuz internetin şifresi “EROLOLCOK” oldu.

Türk Hava Yolları(THY), Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali CIP Salonu'nda hizmet veren kablosuz internet ağı için şifreyi geçen hafta "15 July" (15 Temmuz) olarak değiştirmişti. Şifre 7 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak.

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Erol Olçokşifreyle andıdarbe girişimiAbdullah Tayyip

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