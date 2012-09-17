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Dünya

İran basınının iddiası: THY, El Kaide ve Taliban militanlarını Hatay'a getiriyor

THY'nin Karaçi-İstanbul seferini yapan uçakla 93 El Kaide ve Taliban militanının öncelikle İstanbul’a daha sonra daha sonra Hatay'a götürüldüğü iddia edildi

17 Eylül 2012 17:47

Türk Hava Yolları'na ait bir uçağın Pakistan'ın Kuzey Veziristan Bölgesi’nden El Kaide ve Taliban militanlarını Hatay'a getirdiği iddia edildi.

Birgün gazetesinde yer alan, Fars Haber Ajansı’nın (FNA) haberine göre, 10 Eylül 2012 tarihinde Türk Hava Yolları'na ait olan 709 sefer numaralı Karaçi-İstanbul seferini yapan uçakla 93 El Kaide ve Taliban militanı öncelikle İstanbul’a getirildi. İstanbul'da uçak içinde bekleyen militanlar daha sonra Hatay'a götürüldü.

Pakistan'da eğitildiler Veziristan’dan Türkiye'ye getirilen militanlar arasında Suudi Arabistan, Kuveyt, Yemen, Afganistan ve Pakistan uyruklu kişiler bulunuyordu. Haberde söz konusu yeni El Kaide militanlarının birkaç gün önce Kuzey Veziristan'da eğitildikleri ve daha sonra Suriye’ye gönderilmek üzere Türkiye'ye getirildikleri iddia edildi. Militanların Türkiye ile Suriye arasında bulunan sınırların komuta merkezlerine aktarıldığı ifade edildi.

Fars Haber Ajansı'nın haberinde Türkiye, ABD ve bölgedeki Arap müttefikleri tarafından, cihatçı grupları eğitmek için Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde yeni bir kamp kurduğu ve bu kampta eğitilen militanların Türkiye sınırları üzerinden Suriye'ye sevk edildiği dile getirildi.

"ABD, Britanya ve Türkiye Selefiler ve El Kaide'ye yardım ediyor" FNA’ya konuşan Ali Mahdian, ABD ve Britanya hükümetlerinin özellikle Suriye’de kendi hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla bölgedeki Arap müttefikleriyle birlikte El Kaide ile işbirliği yaptığını belirtti. Mahdian, Suudi ve Katar rejimlerinin, Selefi ve cihatçı gruplar tarafından yönetilen terör operasyonları yoluyla Suriye'de CIA ve MI6 planları kolaylaştırmaya hizmet ettiğini, ayrıca Türkiye’nin de Suriye'deki krizi derinleştirmek amacıyla Selefilere ve El Kaide militanlarına yardım ettiğini ifade etti.

Diğer taraftan, Suriye Başbakanı Vael El Halki son yaptığı konuşmasında, geçtiğimiz hafta ülkesinde binlerce insanın hayatına mal olan Selefiler ve El Kaide tarafından düzenlenen terör olaylarına bazı yabancı aktörelerin destek sağladığını ve ülkesindeki farklılıkları suiistimal ederek Suriye’de kargaşa yaratılmaya çalışıldığına dikkat çekmişti.

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