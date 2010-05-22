THY: Dünyada 8. ya da 9. olmayı hedefliyoruz

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Kotil, Adana'da, Anadolu Girişimci İşadamları Derneği'nin (AGİD) düzenlediği ''Başarılı Girişimciler Deneyimlerini Paylaşıyor'' başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, dünya havacılığının 500 milyar dolar ciroya sahip olduğunu belirterek, bu rakama bakıldığında bile pazarın ne kadar büyük olduğunun görülebileceğini ifade etti.





Dünyanın en hızlı büyüyen hava yolu şirketi olduklarını bildiren Kotil, bu kadar büyümeye rağmen uçak sayısını yetiştiremediklerini ve sürekli takviye yaptıklarını anlattı.





Kotil, 2003 yılında hükümetin aldığı kararlar ile THY'nin global bir hava yolu şirketi olmasının hedeflendiğini belirterek, şöyle devam etti:



''2004 yılında 64 uçak filosu olan bir şirket bir anda 59 uçak siparişi verdi. Büyük projeler devreye konuldu. 2009 yılında kriz olmasına rağmen başarılı şirket olduğumuz görülünce borsa değerimiz 4 katına çıktı. Yeniden yapılanınca daha çok noktaya uçmaya başladık. Şu an haftada 5 bin frekans yapıyoruz ama bu 10 bin frekans olmalı. Biz durmadan hat açıyoruz. Yani durmadan yeni bahçeler yapıyoruz, yeni ağaçlar dikiyoruz. Bu bize sürekli olarak büyümeyi sağlıyor. Durmadan hat açarak şirketi olgunlaşmamış halde tutuyoruz. Bu iyi bir şey değil ama THY'nin dinamikleri çok iyi olduğu için yeni bahçe yapmakta bir mahsur yok. Yıl sonunda dünyada en çok noktaya uçan hava yolu şirketleri arasında 8. veya 9. olmayı hedefliyoruz.''





Yılbaşından bu yana yolcu sayılarında yüzde 25 artış olduğunu ifade eden Kotil, ''Bu yıl sonunda 31 milyon yolcu hedefliyoruz. Bu rakam çok anlamlı çünkü British Airlines geçen yıl 30 milyon yolcuda kalmıştı. Bu yıl da yolcu sayıları azalıyor'' dedi.