T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

THY: Dünyada 8. ya da 9. olmayı hedefliyoruz

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil, bu yıl sonunda, dünyada en çok noktaya uçan hava yolu şirketleri arasında 8. veya 9. olmayı hedeflediklerini söyledi.

22 Mayıs 2010 03:00

T24- Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil, bu yıl sonunda, dünyada en çok noktaya uçan hava yolu şirketleri arasında 8. veya 9. olmayı hedeflediklerini söyledi.


Kotil, Adana'da, Anadolu Girişimci İşadamları Derneği'nin (AGİD) düzenlediği ''Başarılı Girişimciler Deneyimlerini Paylaşıyor'' başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, dünya havacılığının 500 milyar dolar ciroya sahip olduğunu belirterek, bu rakama bakıldığında bile pazarın ne kadar büyük olduğunun görülebileceğini ifade etti.


Dünyanın en hızlı büyüyen hava yolu şirketi olduklarını bildiren Kotil, bu kadar büyümeye rağmen uçak sayısını yetiştiremediklerini ve sürekli takviye yaptıklarını anlattı.


Kotil, 2003 yılında hükümetin aldığı kararlar ile THY'nin global bir hava yolu şirketi olmasının hedeflendiğini belirterek, şöyle devam etti:

''2004 yılında 64 uçak filosu olan bir şirket bir anda 59 uçak siparişi verdi. Büyük projeler devreye konuldu. 2009 yılında kriz olmasına rağmen başarılı şirket olduğumuz görülünce borsa değerimiz 4 katına çıktı. Yeniden yapılanınca daha çok noktaya uçmaya başladık. Şu an haftada 5 bin frekans yapıyoruz ama bu 10 bin frekans olmalı. Biz durmadan hat açıyoruz. Yani durmadan yeni bahçeler yapıyoruz, yeni ağaçlar dikiyoruz. Bu bize sürekli olarak büyümeyi sağlıyor. Durmadan hat açarak şirketi olgunlaşmamış halde tutuyoruz. Bu iyi bir şey değil ama THY'nin dinamikleri çok iyi olduğu için yeni bahçe yapmakta bir mahsur yok. Yıl sonunda dünyada en çok noktaya uçan hava yolu şirketleri arasında 8. veya 9. olmayı hedefliyoruz.''


Yılbaşından bu yana yolcu sayılarında yüzde 25 artış olduğunu ifade eden Kotil, ''Bu yıl sonunda 31 milyon yolcu hedefliyoruz. Bu rakam çok anlamlı çünkü British Airlines geçen yıl 30 milyon yolcuda kalmıştı. Bu yıl da yolcu sayıları azalıyor'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24