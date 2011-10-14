-THY, dış hatlarda ''mobil biniş kartı'' uygulamasına geçti İSTANBUL (A.A) - 14.10.2011 - Türk Hava Yolları (THY) iç hatlardan sonra dış hatlarda da ''Mobil Biniş Kartı'' uygulamasına geçti. Uygulama hakkında basın mensuplarına bilgi veren THY Atatürk Havalimanı İstasyon Müdürü Çelik Sipahi, 2009 yılında Atatürk Havalimanı İç Hatlarda başlayan Mobil Biniş Kartı uygulamasının yurt dışında da Ercan, Amsterdam, Stockholm, Cenevre, Madrid ve Bükreş istasyonlarında kullanıldığını belirterek, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde de uygulamaya geçildiğini bildirdi. Sipahi, daha önce mobil check-in işlemi yapan THY yolcularının biniş kartlarını web sitesi üzerinden, kiosklardan ya da havaalanındaki biniş bankosundan temin ederken, yeni uygulama ile yolcuların cep telefonlarından mobil THY uygulamalarına girerek check-in yaptıktan sonra telefona ''Mobil Biniş Kartı'' gönderildiğini söyledi. Mobil Biniş Kartı olan bagajsız yolcuların kontuvara uğramadan doğrudan pasaport kuyruğuna gittiğini ve burada telefonundaki mobil biniş kartını görevliye gösterdikten sonra uçağa biniş öncesi son kapıda bulunan okuyucuya okutarak uçağa binişinin sağlandığını ifade etti. Sipahi, yaygınlaştırılmasına çalışılan uygulama ile orta ve uzun vadede check-in gişelerindeki yoğunluğun azaltılması ve yolcuların uçuş işlemlerinde zaman kazanmalarının amaçlandığını kaydetti. Bu arada, THY, Atatürk Havalimanı'ndaki yolcu salonlarına 8'i iç hatlarda olmak üzere toplam 20 adet bilgilendirme ekranı yerleştirdi. Yolcular bu ekranlardan uçağın sefer numarası, tahmini kalkış ve varış saatleri, varacakları yerdeki hava durumu, gecikme bilgisi, uçağın oturma planı ve fiziki görünümü hakkında bilgi edinebiliyor.