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THY, devrik Tunus liderinin uçağını 78 milyon dolara satın aldı

THY'den KAP'a yapılan açıklamada uçağın VIP hizmetlerinde kullanılacağı ifade edildi

06 Aralık 2016 00:49

Türk Hava Yolları (THY), Tunus’un devrik cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali’nin Airbus A340 tipi lüks uçağını 78 milyon dolara satın aldı. Bin Ali’nin sadece test uçuşunda kullandığı uçak 2010’dan beri Bordeaux havaalanında tutuluyordu. Uçağın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahsis edileceği iddia edildi.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapan Türk  Hava Yolları (THY), VIP uçuşlarda kullanılmak üzere devlet filosuna Airbus A340-500 tipi uçak satın alındığını bildirdi. Açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, VIP hizmetlerde kullanılmak üzere 1 adet A340-500 tipi uçağın satın alınmasına karar verilmiştir' denildi.

Tunisair Dış İlişkiler Bölüm Başkanı Amal Bourguiba AFP’ye yaptığı açıklamada, uçağın THY’ye satıldığını doğruladı.

A340 tipi uçak, Zeynel Abidin Bin Ali için alındıktan sonra, içi son derece lüks şekilde döşenmiş, Louis Vuitton markası tarafından dekore edilmişti. Tunisair, uçağı satışa çıkardığı 2012 yılında, uçakta bir yatak odası ve bir oturma odası da bulunduğunu açıklamıştı.

THY, aylık 25 milyon dolar zarar ettiği  gerekçesiyle 30 uçağını sefer dışı bırakmıştı.

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