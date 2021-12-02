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THY'den yolculara 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yarın için (cuma) kuvvetli rüzgar ve kısa süreli lodos fırtınası uyarısında bulunmuştu

02 Aralık 2021 22:21

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Meteoroloji'nin uyarılarına göre yarın beklenen fırtına dolayısıyla yayımladığı mesajda "Türk Hava Yolları olarak misafirlerimizin seyahat güvenliği için tüm tedbirleri alıyoruz" dedi.

Yahya Üstün, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre sert rüzgâr bu gece itibarıyla İstanbul'a geri dönüyor. Türk Hava Yolları olarak misafirlerimizin seyahat güvenliği için tüm tedbirleri alıyoruz. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu çağrı merkezimiz veya web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

 

TIKLAYIN | Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu lodos uyarısı

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