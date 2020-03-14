THY'den yasak gelen 9 Avrupa ülkesindeki uçuşlar hakkında açıklama

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun 9 Avrupa ülkesinden çıkışlı uçuşlar bugünden itibaren durdurulmasının ardından Türk Hava Yolları yolcularına bilet değişikliği uyarısı yaptı. Türk Hava Yolları (THY), Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka'dan çıkışlı uçuşu iptal olan yolcuların bilet değişiklik işlemlerini, THY'nin resmi internet sitesi, güncel mobil uygulaması ile satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acentelerden ücretsiz olarak gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

Türk Hava Yolları, uçuşların 14 Mart-17 Nisan tarihleri arasında durdurulduğu 9 Avrupa ülkesine bileti olan yolcuların işlemlerini, THY'nin internet sitesi ve güncel mobil uygulamaları, satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acentelerden ücretsiz olarak gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı

THY'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, bayrak taşıyıcının tüm hizmet süreçlerinde önceliğinin yolcularının güvenliği olduğu belirtildi.

Koronavirüs kaynaklı durum ve son gelişmelerin ulusal ve uluslararası otoriteler ile yakından takip edildiği kaydedilen açıklamada, virüsün yaygınlaşmasını kısıtlamak amacıyla bazı seferlerde düzenlemelerin yapıldığı, ayrıca bu kapsamda uçuşu iptal olan veya olmayan yolculara tanınan haklar ve ayrıcalıkların güncellendiği ifade edildi.

Açıklamada, 9 Avrupa ülkesinden çıkışlı seferlerin 17 Nisan'a kadar durdurulması kararı alındığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"14 Mart -17 Nisan tarihleri arasında Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç veya Danimarka çıkışlı uçuşu olan yolcuların, yeni rezervasyonlarını 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uygulanan bir uçuşa yapmaları durumunda rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacak. Hiç kullanılmamış biletlerde ücretsiz iade yapılacak. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde yolculara imkanlar dahilinde parkur değişikleri veya biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacak."