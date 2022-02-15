THY'den Ukrayna uçuşları için açıklama

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna çıkışlı ve varışlı yolcular için internet sitesinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, yolculara özel değişiklik ve iade hakları tanındığı belirtildi.

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna’da yaşanan gelişmeler nedeniyle 13 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş, 13-28 Şubat 2022 tarihleri arasında Ukrayna çıkışlı ve varışlı seferlere kayıtlı olan yolculara özel değişiklik ve iade hakları tanındığını duyurdu.

THY’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna'da yaşanan güncel gelişmeler nedeniyle, 13 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş olup, 13-28 Şubat 2022 (dâhil) tarihleri arasında Ortaklığımıza ait Ukrayna (Kiev, Odessa, Lviv, Harkiv, Zaporijya ve Mykolaiv) çıkışlı-varışlı seferlere kayıtlı olan yolcularımız, 28 Şubat 2022 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla aşağıda yer verilen haklardan faydalanabileceklerdir.

Değişiklik

Aynı parkur ve kabinde olmak kaydıyla, uçuşlarını 31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar olan seferlerimize herhangi bir ücret ve ceza bedeli olmaksızın değiştirebileceklerdir,

Orijinal bilete ait ücret kuralları çerçevesinde parkur değişikliği yapabileceklerdir,

Herhangi bir ücret ve ceza bedeli olmaksızın bilet geçerliliğini 31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar uzatarak biletlerini açığa alabileceklerdir.

İade

Ukrayna varışlı uçuşlar için:

Hiç kullanılmamış biletlerin ücret iadesi yapılacaktır.

Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletteki kullanılmayan uçuşların ücret iadesi yapılacaktır.

Ukrayna çıkışlı uçuşlar için:

Orijinal ücret kurallarına göre işlem yapılacaktır.

Bilet değişiklik ve iade işlemleri Türk Hava Yolları satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acenteler tarafından yapılabilecektir.