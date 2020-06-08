THY'den sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, yaptığı açıklamada yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları için yüzde 40 indirim kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Yahya Üstün'ün yaptığı açıklama şöyle; "Kovid_19 salgınıyla kahramanca mücadele eden sağlık çalışanları sayesinde yeniden gökyüzünde, sizinleyiz. Türk Hava Yolları olarak bu fedakarlığa, onlara özel bir kampanya ile teşekkür etmek istedik. Bugün itibarıyla tüm sağlık çalışanları için %40 indirim kampanyası başlattık."