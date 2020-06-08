T24 LogoT24 Logo
Gündem

THY'den sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim

08 Haziran 2020 12:07

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, yaptığı açıklamada yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları için yüzde 40 indirim kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Yahya Üstün'ün yaptığı açıklama şöyle; "Kovid_19 salgınıyla kahramanca mücadele eden sağlık çalışanları sayesinde yeniden gökyüzünde, sizinleyiz. Türk Hava Yolları olarak bu fedakarlığa, onlara özel bir kampanya ile teşekkür etmek istedik. Bugün itibarıyla tüm sağlık çalışanları için %40 indirim kampanyası başlattık."

ETİKETLER

thyyahya üstünsağlık çalışanları indirimtürk hava yolları
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24