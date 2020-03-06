THY'den Koronavirüs açıklaması

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Koronavirüs'e karşı aldıkları önlemleri açıkladı. Çin, Güney Kore, Nahçivan'a düzenlenen seferlerin iptal edildiğini söyleyen Aycı, "Avrupa'dan virüsün ülkemize bulaşmaması için bir dizi tedbirleri zamanında alıyoruz. Uçaklarımızı da dezenfekte ediyoruz. Ondan sonra sefere alıyoruz" dedi.

"Virüsü alt edecek şekilde dünya süratlen gelişir umuyoruz" diyerek temennide bulunan Aycı, "Türkiye'nin en değerli markası olarak bu zorlu dönemde de ekonomimize katkı sağlayacak çalışmalar içinde olacağımızı belirtmek isterim" ifadelerini kaydetti.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çin, Güney Kore, Nahçivan'a düzenlenen seferlerimizi iptal ettik. Uçaklarımızı da dezenfekte ediyoruz. Ondan sonra sefere alıyoruz. Tüm Sağlık Bakanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağlık Bakanlığımız insiyatif alarak virüsün önüne geçti. Sağlık Bakanlığımız ve Fahrettin Koca Bakanımızla birlikte çok önemli adımlar atıldı. "

"Sadece Asya değil aynı zamanda Avrupa'da bundan sıkıntı içerisinde. Avrupa'dan virüsün ülkemize bulaşmaması için bir dizi tedbirleri zamanında alıyoruz. Pek çok havayolu şirketinden önce adım atarak ülkemize ulaşmasını önlemek için adımlarımızı attık. Diğer tüm uluslararası kuruluşlarla birlikte yakından çalışmalıyız. "

"THY personeline de bir kez daha teşekkür edeceğim. Tabii ki sizlerde biliyorsunuz ki kriz Amerika dahil her yerde görülmeye başladı. Riskli önlemek için önlemleri olmaya devam edeceğiz. Virüsü alt edecek şekilde dünya süratlen gelişir umuyoruz. Türkiye'nin en değerli markası olarak bu zorlu dönemde de ekonomimize katkı sağlayacak çalışmalar içinde olacağımızı belirtmek isterim."

"2019'da 876 milyon dolar esas faaliyet kârı elde ettik. 2018'den de daha iyi net kar yaşadık. Sanırım THY başarılı bir dönemi daha geride bıraktığını görüyoruz. 2019'da yolcu gelirleri de yüzde 2,3 arttı. Kargo gelirlerimiz yüzde 2,5 arttı. "