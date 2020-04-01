THY'den KAP'a açıklama: Personel giderlerini azaltmak için tedbirler alınıyor

Türk Hava Yolları, KAP'a yaptığı açıklamada, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında; personel giderlerini azaltmak için gönüllü ücretsiz izin ve kısmi çalışma gibi maliyet azaltıcı tedbirler aldığını bildirdi.

THY'nin "Faaliyetlerin kısmen veya tamamen durdurulması ya da imkansız hale gelmesi" başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Yeni koronavirüs (Covid-19) küresel salgını sebebiyle uçuşlarımızda önemli düzenlemelere gidilmiştir. Salgın ile mücadele kapsamında tüm dış hat uçuşlarımız 27 Mart 2020 saat 23:59 (TSİ) itibarıyla geçici süreliğine durdurulmuştur. İç hat uçuşları ise önemli büyükşehirlere olmak üzere kısıtlı şekilde gerçekleştirilecektir.

Ortaklığımız, şirketin operasyonel maliyetlerini azaltmak ve finansal likiditesini artırmak için çalışmalar yapmaktadır. Personel giderleri ile ilgili gönüllü ücretsiz izin ve kısmi çalışma gibi maliyet azaltıcı tedbirler almaktadır.

Yatırım kalemleri iptal ediliyor

Planlanan yatırım kalemlerinden önemli bir bölümünü iptal etmektedir veya ertelemektedir. Ayrıca, yeni finansman imkanlarını değerlendirerek likidite seviyesini güçlü tutacak önlemleri almaktadır. Önemli tedarikçiler ile görüşülüp ödeme takvimlerinin revizesi üzerine çalışılmaktadır.



Salgının etkisinin süresi ve büyüklüğüyle ilgili farklı senaryolar ve eylem planları üzerine çalışılmaktadır. Konu hakkındaki önemli gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."