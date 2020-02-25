THY'den ikinci Koronavirüs önlemi: 10 Mart'a kadar Tahran hariç İran'a seferler iptal

Türk Hava Yolları (THY), Koronavirüs nedeniyle Tahran hariç İran'daki uçuş noktalarına yapılan seferlerin 10 Mart'a kadar iptal edildiğini açıkladı.

THY'den yapılan açıklamada, Çin'e yapılan seferlerin de 29 Şubat'a kadar iptal edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarınca alınan karar gereği son 14 gün içerisinde Çin ya da İran'ın Kum şehrinde bulunmuş yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'ye kabul edilmeyeceği bildirilmiştir. Seyahatinizi alınan tedbirler doğrultusunda planlamanızı önemle rica ederiz. Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama menümüzden uçuş numaranız veya parkurunuzu sorgulayarak ulaşabilirsiniz. Gelişmeleri takip etmeye ve sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.