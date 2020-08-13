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THY'den ikinci çeyrekte 2,2 milyar lira zarar

THY, mart ve nisanda sefer düzenleyememiş, haziranda sınırlı sayıda sefere başlamıştı

13 Ağustos 2020 22:00

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde 2 milyar 234 milyon, yılın ilk yarısında toplamda 4 milyar 257 milyon TL zarar açıkladı. Şirket geçen sene ikinci çeyrekte 133 milyon TL net kâr, geçen senenin ilk yarısında 1 milyar 120 milyon TL net zarar açıklamıştı.

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği Türk şirketlerden THY, ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Buna göre, THY, 2020 yılının nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte 2 milyar 234 milyon TL net zarar etti. Geçen sene aynı dönemde şirket 133 milyon TL net kâr açıklamıştı.

THY'nin 2020 yılının ilk yarısında toplam net zararı 4 milyar 257 milyon TL oldu. 2019'un aynı döneminde THY, 1 milyar 120 milyon TL zarar açıklamıştı.

Salgın nedeniyle THY, yurt içi ve yurt dışı seferlerini nisan ve mayıs aylarında yapamamış, haziranda sınırlı sayıda sefer başlatılmıştı.

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