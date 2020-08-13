THY'den ikinci çeyrekte 2,2 milyar lira zarar

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği Türk şirketlerden THY, ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Buna göre, THY, 2020 yılının nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte 2 milyar 234 milyon TL net zarar etti. Geçen sene aynı dönemde şirket 133 milyon TL net kâr açıklamıştı.

THY'nin 2020 yılının ilk yarısında toplam net zararı 4 milyar 257 milyon TL oldu. 2019'un aynı döneminde THY, 1 milyar 120 milyon TL zarar açıklamıştı.

Salgın nedeniyle THY, yurt içi ve yurt dışı seferlerini nisan ve mayıs aylarında yapamamış, haziranda sınırlı sayıda sefer başlatılmıştı.