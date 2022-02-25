THY'den Belarus, Kişinev ve Rostov uçuşlarıyla ilgili iptal açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), bugün ve yarın yapacağı Belarus uçuşlarının yanı sıra Moldova'nın başkenti Kişinev uçuşlarının 3 Mart'a, Rusya'nın Rostov şehrine yaptığı uçuşların ise 4 Mart'a kadar iptal edildiğini duyurdu.

THY'nin resmi internet sitesi üzerinden Belarus, Kişinev ve Rostov uçuşlarına yönelik yapılan duyuruda, "26 Şubat (dahil) tarihine kadar Belarus çıkışlı ve varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Kişinev uçuşlarımız 3 Mart (dahil), Rostov uçuşlarımız 4 Mart tarihine kadar iptal edilmiştir. Uçuşu iptal olan yolcularımız uçuş aksaklıkları sayfasında yer alan haklardan yararlanabilirler" ifadelerine yer verildi.