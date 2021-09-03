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THY'den 6 Eylül hatırlatması

03 Eylül 2021 21:30

Türk Hava Yolları (THY) yolcularına yönelik yaptığı hatırlatmada 6 Eylül tarihi itibariyle iç hat uçuşlarında Koronavirüs aşısı olmayan yolculara PCR testi sunma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan duyuruda, şöyle denildi: 

"İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, 6 Eylül tarihinden itibaren uçuşlarımızda HES kodu aracılığıyla aşılı olma/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranacaktır. Uçuşa kabul kriterinize uygunluğunuzun HES kodu üzerinden sorgulanabilmesi için Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden paylaşım onayı vermeniz gerekmektedir" 

 

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