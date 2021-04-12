THY'de icra kurulu resmen açıklandı

Geçen ay gerçekleştirilen yıllık olağan genel kurul sonrasında Yönetim Kurulu Komiteleri'ne atamalar yapılan Türk Hava Yolları'nda İcra Kurulu da şekillendi.

THY'nin İcra Kurulu şu isimlerden oluştu: Mehmet İlker Aycı (İcra Komitesi Başkanı), Mecit Eş (İcra Komitesi Başkan Vekili), Mehmet Muzaffer Akpınar (Üye), Mithat Görkem Aksoy (Üye), Murat Şeker (Üye)

Türk Hava Yolları tarafından konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na şu açıklama yapıldı:

"Denetimden Sorumlu Komite'ye Komite Başkanı olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Muzaffer Akpınar'ın, Komite üyesi olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Melih Şükrü Ecertaş'ın;

Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Komite Başkanı olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatmanur Altun'un, Komite üyeleri olarak Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Mithat Görkem Aksoy ve Sn. Orhan Birdal ile Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Kadir Coşkun'un;

Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Komite Başkanı olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Melih Şükrü Ecertaş'ın, Komite üyesi olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Muzaffer Akpınar'ın;

İcra Komitesi'ne; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet İlker Aycı'nın İcra Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mecit Eş'in İcra Komitesi Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat Şeker, Sn. Mehmet Muzaffer Akpınar, Sn. Mithat Görkem Aksoy'un ise İcra Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir."