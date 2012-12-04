THY çalışanlarına İsrail'de gözaltı!

Türk Hava Yolları’nın (THY) Tel Aviv Müdürü F.D. ve Muhasebe Şefi S.D., İsrail Maliyesi'nce görevliler tarafından 'vergi kaçırıldığı' iddiasıyla gözaltına alındı. İki THY çalışanın yapılan sorgulamanın ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

cnnturk.com'da yer alan habere göre, İsrail Maliye ekipleri Ben Gurion Havalimanı’ndaki THY ofisine ve şehir merkezindeki THY ofisine gelerek bilgisayar kayıtlarına da el koydu.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği, olayı doğrularken, Tel Aviv Müdürü F.D. ve Muhasebe Şefi S.D’ nin daha sonra serbest bırakıldığını ve söz konusu durumu takip ettiklerini bildirdi.



