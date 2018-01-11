THY, çalışanlarına bir maaş ikramiye verecek

THY, şirketin "başarılı performansı" nedeniyle çalışanlarını bir maaş ikramiye ile ödüllendirecek. İkramiye şubat maaşıyla birlikte verilecek.

Dünya'da yer alan habere göre, THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket, hedeflerin birer birer gerçekleştiği 2017 yılının ardından çalışanlarını başarılı performansa yaptıkları katkıları nedeniyle ödüllendirme kararı aldı.

Aycı, Antalya'da yapılan Yönetim Zirvesi'nin açılış konuşmasında bir maaş ikramiyenin şubat ayının maaş gününde hesaplara yatırılacağını belirtti.

THY çalışanları geçen yıl 2017 yılı zamlarının ertelenmesi konusunda fedakarlık gösterip şirkete destek olmuştu. Kasım ayında ise operasyonlarda yaşanan olumlu hareketlenme ve tahminlerin ötesinde açıklanan finansal sonuçların ardından zam farkları toplu olarak çalışanlara ödenmişti.