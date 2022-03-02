THY, Bükreş'teki Türk vatandaşları için tahliye seferlerine başladı 

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın başlattığı işgal harekâtının ardından kara yoluyla Romanya'nın başkenti Bükreş'e ulaştırılan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye gelmesi için tahliye seferlerine başladı.

Bükreş Otopeni Havalimanı'ndan nakledilen Türk vatandaşları Türk Hava Yolları'nın tahliye uçakları ile İstanbul Havalimanı'na getirilecekler. TK-3271 sefer sayılı ilk tahliye uçağı saat 16.00'da İstanbul'da olması bekleniyor. THY'nin Bükreş Otopeni Havalimanı'ndan bugün ve yarın toplam 12 tahliye seferi yapması planlanıyor. (DHA)



