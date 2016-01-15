THY bugün ve yarın 75 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), bugün ve yarın Atatürk Havalimanı'nda beklenen kuvvetli lodos nedeniyle iç ve dış hatta 75 seferi iptal ettiğini duyurdu.

THY'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanması beklenen kuvvetli fırtına şiddetindeki lodos nedeniyle olası kapasite azaltılması doğrultusunda iç ve dış hatta planlanan bugün 25 yarın ise 50 sefer yapılamayacak.

Yolcular, seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu THY'nin internet sitesinden ya da "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenebilecek.