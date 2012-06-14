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Ekonomi

THY, Bosna Havayolları'ndan çıkıyor

THY, Bosna Hersek Havayolları'ndaki ortaklığından çıkıyor

14 Haziran 2012 21:57

Türk Hava Yolları'nın (THY), Bosna Hersek Havayolları'ndaki ortaklığından çekileceği ve elinde bulunan hisseleri Bosna Hersek hükümetine bedelsiz devredileceği bildirildi.

Bosna Hersek Havayolları idare kurul başkanı Goran Jovanovic Reuters'a yaptığı açıklamada, "Ortaklık anlaşmasının feshi ve THY'de bulunan hisselerin Federasyon hükümetine devredilmesi konusunda anlaştık" dedi.
 
Haberin ardından THY de KAP'a yaptığı açıklamada Bosna Hersek Havayollarındaki ortaklığını sonlandırma kararı alındığını belirterek, "Bu kapsamda ortaklığımıza ait olan yüzde 49'luk hisse payının devrine ilişkin olarak, Bosna Hersek Federasyonu ile hisse devir sözleşmesi imzalanacaktır" denildi.
 
THY, 2008 yılında Bosna Hersek Havayoları'nın yüzde 49 hissesini Bosna Hersek hükümetinden 9.5 Bosna markasına (6.1 milyon dolar) almıştı.
 
THY, havayoluna şu ana kadar 37 milyon marka yatırım yaptı.
 

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