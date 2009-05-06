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Ekonomi

THY Boeing ile uçak alım anlaşması imzaladı

06 Mayıs 2009 17:43

Türk Hava Yolları (THY), Boeing ile liste fiyatı 1.36 milyar dolar olan 5 adet "Boeing 777-300ER" uçağı alımı için anlaşma imzaladı.

Boeing'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni Boeing 777-300ER'ler, THY'nin direkt olarak Boeing'den satın aldığı ilk geniş gövdeli uçak olacak. THY'nin filosunda halen yeni nesil 737 ve kiralama yöntemiyle alınan 777'lerden oluşan 65 adet Boeing uçağı bulunuyor.

THY ile yapılan anlaşmayı değerlendiren Boeing Ticari Uçaklar Avrupa, Rusya ve Orta Asya Satış Başkan Yardımcısı Aldo Basile, "Boeing 777-300ER, üstün yakıt tasarrufu, verimliliği ve güvenilirliğiyle Türk Hava Yolları'na önemli katkı sağlarken, taşıma ve menzil kapasitesini de ciddi derecede artıracak. Bu uçaklar ayrıca Türkiye'nin uluslararası havacılık pazarında hızla artan önemini güçlendirmeye de yardımcı olacak" dedi.

Boeing 777-300ER uçağı

Kendi sınıfındaki en yakın rakibinden yüzde 19 daha hafif olan Boeing 777-300ER, bu özelliğiyle yakıt tüketiminde önemli avantaj sağlıyor. Uçak ayrıca, koltuk başına yüzde 22 daha düşük karbondioksit salınımı ve yüzde 20 daha düşük uçuş maliyeti sunuyor. Boeing 777-300ER, 3 sınıflı kabin konfigürasyonunda 365 yolcu taşıyor ve 14.685 kilometrelik menzile ulaşıyor. Çift koridorlu ve iki motorlu olan Boeing 777, bugüne kadar dünya genelinde 56 hava yolu şirketinden, 1.100'ün üzerinde sipariş aldı.

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