'THY biraz fazla hızlı mı büyüyor?'



T24 - THY, ABD'li New York Times'ın internet sitesinde yayımlanan bir habere konu oldu. THY'nin son 10 yıldaki büyümesine dikkat çekilen haberde, bu büyüme hızının ekonomistlerin kafalarında 'soru işareti' yarattığı yazıldı.



ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times (NYT), Türk Hava Yolları'nın (THY), ''hızlı büyüme politikasını'' koruduğunu, Avrupa ve Ortadoğu'daki diğer havayolları içinde tek bir havaalanından (İstanbul) en çok güzergaha direkt (aktarmasız) uçan havayolunun THY olduğunu yazdı.

Gazetenin internet sitesinde çıkan haberde, THY'nın İstanbul'dan dünyada tam 189 farklı güzergaha uçan havayolu olduğunun altını çizerek THY'nın, bu rakamla Lufthansa'yı da geride bıraktığını yazdı.

THY'nın sadece hızlı şekilde güzergah sayısını artırmayıp aynı zamanda yolcu sayısını da yükselttiğine dikkati çeken gazete, 2010'a kadarki son 10 yıllık dönemde THY'nın taşıdığı yolcu sayısını da üçe katladığını, bunda özellikle Kuzey Amerika ve Asya'ya artan uçuşlarının büyük rol oynadığını belirtti.

THY'nın üyesi bulunduğu Star Alliance'ın iş geliştirmeden sorumlu Başkan Yardımcısı Horst Findeisen gazeteye telefonla yaptığı açıklamada, ''Türkiye, halen büyümenin olduğu bir bölgede bulunuyor ve talebi karşılamak için de güzergahlar geliştiriyor'' dediği belirtildi.

Türkiye'de 43 havaalanı bulunduğuna ve THY'nın müşterilerinin neredeyse yarısının ülke içinde seyahat ettiğine de değinilen yazıda, THY Genel Müdürü Temel Kotil'in, ''Bizim Körfez ülkelerinin havayollarında olmayan, güçlü bir iç pazarımız var'' dediği de kaydedildi.

Gazeteye konuşan THY üst düzey yetkililerinden Ali Genç'in de Türkiye'nin Avrupa'ya yakın olması nedeniyle, THY'nın, işletmesi daha az pahalı olan ve az yolcuyla da kar getirebilen daha dar gövdeli uçaklarının, Avrupa'daki küçük pazarlar da dahil, tüm pazarlara erişebilmesini sağladığını söylediği de kaydedildi.



'Biraz fazla mı büyüyor?'



Haberde Türkiye'de hükümetin THY'nın gelişmesine destek verdiği, THY'nın 2006'da özelleştirildiği ve THY'nın 2012'de Sabiha Gökçen Havaalanı'nda 372 bin metrekarelik yeni büyük bir hizmet tesisi açacağı da bildirildi.

Gazete, bazı havayolu ekonomistlerinin kafalarında, ''THY acaba biraz fazla hızlı mı büyüyor?'' sorusunun yer aldığını da yazdı.