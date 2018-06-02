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THY, bir günde 1360 sefer gerçekleştirdi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)  Türk Hava Yolları (THY), Haziran ayının ilk gününde toplamda bin 360 sefer gerçekleştirirken, bu seferlerde ise yüzde 84 zamanında kalkış oranını yakaladı

02 Haziran 2018 21:35

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) 
Türk Hava Yolları (THY), Haziran ayının ilk gününde toplamda bin 360 sefer gerçekleştirirken, bu seferlerde ise yüzde 84 zamanında kalkış oranını yakaladı. 
Twitter hesabından açıklama yapan THY  Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Haziran ayına iyi başladık. 1 Haziran Cuma günü toplam 1360 seferimizi, yüzde 84.3 zamanında kalkış performansı ile icra ettik. Sizleri THY olarak zamanında, emniyet ve konforla varacağınız yere ulaştırmaktan memnunuz. THY zamanında emniyet ve konforla\" dedi.

 

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