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Spor

THY bir futbol takımına daha sponsor oldu

Türk Hava Yolları (THY), ABD'de bir Türk işadamının sahibi olduğu Indy Eleven futbol kulübüne 2017-2018 sezonu için 1 yıllık resmi havayolu sponsoru oldu

28 Mart 2017 16:35

Türk Hava Yolları (THY), ABD'de bir Türk işadamının sahibi olduğu Indy Eleven futbol kulübüne 2017-2018 sezonu için 1 yıllık resmi havayolu sponsoru oldu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, sponsorluk çerçevesinde formada alt sırt reklamı bulundurma, back dropta logo bulundurma hakkı, kale arkasında iki "20x4" reklam paneli, dijital ve sosyal medyada görünürlük, Türkiye’ye takım seyahati düzenleme, takıma dair promosyonel ürün üretimi, yayımlanan reklamlarda Indy Eleven logosunun gösterimi ile ortaklığın resmi havayolu olarak lanse edilmesi hakkı sağlanacak.

ABD’de bir spor takımının sahibi tek Türk olan Ersal Özdemir tarafından 2013 yılında İndianapolis eyaletinde kurulan, NASL liginde oynayan kulüp, maçlarını 10 bin 505 kişi kapasiteli Carrol Stadyumu'nda yapıyor.

Sezon içindeki kulüp maçlarını 7 binden fazla taraftar bilet satın alarak seyrederken her yıl oynadığı uluslararası dostluk maçlarında çoğunlukla Chelsea, Inter, Morelia ve Meksika ligi şampiyonu ile karşılaşıyor.

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