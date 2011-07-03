-THY BİNGAZİ'DEN HABER BEKLİYOR KAHİRE (A.A) - 03.07.2011 - Murat Ünlü - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Temel Kotil, Libya'nın Bingazi şehrinde şartların uygun olması halinde bugün uçuş düzenleyebileceklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Bingazi ziyareti heyetinde bulunan Kotil, Kahire Havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uçuş destinasyonlarını artıracaklarını bildiren Kotil, Bingazi'ye uçuşlarda işadamlarının sıkıntı yaşadığını belirterek, Bingazi havaalanında pistte sorun bulunmadığını ancak havaalanında tahribat olması dolayısıyla kimsenin uçuş yapamadığını söyledi. Kotil, "Bugün şartlar uygun deseler Bingazi'ye bugün uçarız" dedi. Gelecek hafta Irak'ın Necef şehrine sefer başlatacaklarını bildiren Kotil, yakın zamanda Musul ve Süleymaniye'ye de uçuş gerçekleştireceklerini söyledi. THY'nin Avrupa'da bu yıl en kaliteli havayolu şirketi seçildiğini hatırlatan Kotil, "Hedefimiz gelecek yıl dünyada birinci olmak" diye konuştu.