-THY Bingazi seferlerine yeniden başladı BİNGAZİ (A.A) - 13.09.2011 - Türk Hava Yolları, şubat ayında Libya'da başlayan gelişmeler dolayısıyla ara verdiği İstanbul-Bingazi seferlerine yeniden başladı. İstanbul'dan ilk tarifeli uçak sabah saatlerinde 126 yolcusuyla Bingazi'ye indi. THY Genel Müdürü Temel Kotil de seferlerin yeniden başlaması dolayısıyla Bingazi'ye geldi. Kotil ve diğer yolcuları Bingazi Havalimanı'nda Türkiye'nin Bingazi Başkonsolosu Ali Davutoğlu, THY Bingazi Müdürü İbrahim Aslan ve Libyalı yetkililer karşıladı. Temel Kotil, havalimanında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya'yı Bingazi üzerinden İstanbul'a, İstanbul üzerinden de 146 şehir ve 86 ülkeye bağladıklarını söyledi. Kotil, THY'nin, olayların ardından Libya seferlerine başlayan ilk sivil havayolu şirketi olduğunu da vurgulayarak, "Bu bizim için çok güzel bir başlangıç. Buranın ticari değeri de çok yüksek havayolu olarak. Ama iki ülkeyi bağlamanın da öneminin farkındayız. Hayırlı olsun" dedi. Yakın zamanda Trablus uçuşlarına da başlamayı planladıklarını anlatan Kotil, cumartesi günü Antalya'dan Trablus'a bir sefer gerçekleştirdiklerini ifade etti. Halen hazırlıkların sürdüğünü belirten Kotil, "Bizim kanaatimiz bir iki hafta sürer. Pilotlarımız, güvenlik ekibimiz orayı inceledi. Bir sıkıntı yok aslında ama izinlerle ilgili bir bekleme periyodu var. Dolayıyla biz eski günlerimize geri dönüyoruz. Bizim için eski güzel günler ama Libya için yeni güzel günler başlamış oluyor" diye konuştu. Kotil, haftada dört sefer yapmayı planladıkları Bingazi uçuşlarına yoğun talep olduğunu belirterek, satışlara birkaç gün önce başlamalarına rağmen biletlerin tükendiğini anlattı. -Mogadişu seferleri için yeşil ışık- Temel Kotil, dün Somali'nin başkenti Mogadişu'da incelemelerde bulunduklarını ve gece Türkiye'ye döndüklerini de kaydederek, Mogadişu'dan da THY için talepler geldiğini söyledi. Kotil, "Şu anda o konuda da bir müjde verebiliriz. Mogadişu için de yeşil ışık ufukta gözüküyor. İhtiyaçları var. Bizim onları dünyaya bağlamamız gerekiyor" dedi. Öte yandan THY'nin ilk seferiyle Bingazi'ye gelen Libyalılar duygusal anlar yaşadı. Uzun süredir Libya'dan ayrı olan bazı yolcular uçaktan inince gözyaşlarına hakim olamadı.