THY, beklenen kar yağışı nedeniyle 57 seferi iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), 18 Mart'ta İstanbul'da beklenen kar yağışından dolayı 57 seferin iptal olduğunu açıkladı.
THY, cuma günü itibariyle İstanbul'a gelecek yeni kar yağışından dolayı İstanbul Havalimanı kalkışlı seferlerde iptale gitti.
THY'den yapılan açıklamada, ''18 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle MADKOM kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuş durumunuzu sorgulamak için lütfen tıklayınız https://www.turkishairlines.com/tr-tr/ucak-bileti/ucus-durumu/' ifadelerine yer verildi.