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THY, beklenen kar yağışı nedeniyle 57 seferi iptal etti

''18 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle MADKOM kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferimiz iptal edilmiştir''

16 Mart 2022 19:10

Türk Hava Yolları (THY), 18 Mart'ta İstanbul'da beklenen kar yağışından dolayı 57 seferin iptal olduğunu açıkladı.

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