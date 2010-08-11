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Spor

THY, BASKETBOLUN ANA SPONSORU İSTANBUL (A.A)

11 Ağustos 2010 15:50

-THY, BASKETBOLUN ANA SPONSORU    İSTANBUL (A.A) - 11.08.2010 - Türk Hava Yolları (THY), Basketbol Milli Takımları ile ana sponsorluk anlaşması imzalayacak.  THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, basketbola olan desteğini sürdürmeye devam eden ve 2010 FIBA Dünya Şampiyonası ana sponsorlarından olan THY, yarın Türkiye Basketbol Federasyonu ile gerçekleştirilecek imza töreniyle Basketbol Milli Takımları ana sponsoru olacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Hamdi Topçu ve THY Genel Müdürü Temel Kotil'in de katılacağı Atatürk Havalimanı'ndaki imza töreninde, 16. FIBA Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında aynı gün Almanya'ya uçacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı teknik, idari ve oyuncu kadrosu da hazır bulunacak. İmza töreninin ardından A Milli Erkek Basketbol Takımı kafilesi, THY'nin TK 1503 sefer sayılı uçağı ile Almanya'nın Nürnberg şehrine gidecek.

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