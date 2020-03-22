THY Başkanı İlker Aycı'dan bilet iadeleri açıklaması

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) kaynaklanan bilet iadelerine ilişkin olarak, 21 Mart tarihinden önce yurt dışı, 20 Mart tarihinden önce yurt içi bileti alan vatandaşların bilet değişikliği ya da açığa alma durumunda herhangi bir ek ücret ödemeyeceklerini duyurdu.

CNN TÜRK’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programına konuşan İlker Aycı şunları söyledi: "İade ve değişiklik politikasında tüm hava yollarından daha esnek ve ileride olmak için çalıştık ve çalışıyoruz. 20 Mart 2020 tarihinden evvele bilet almış tüm vatandaşlarımız hiç merak etmesinler yıl sonuna kadar 31 Aralık 2020 tarihine kadar biletlerini değiştirebilirler. Biletlerinizi kullanma tarihiniz de 28 Şubat 2021. 28 Şubat 2021’e kadar da uçuş yapabilirsiniz.

Bilet değişikliği ve ötelemeleri için hiçbir ek ücret ödenmeyecektir. Biletini açığa aldırabilir. Bu arada kendisine verdiğimiz bazı teşvikler de var biz mesela yüzde 15 voucher veriyoruz fazla kupon veriyoruz.Yani biletini iade etmeseniz ileriki tarihte uçmak için uçmak için değiştirmek için ertelerseniz de size voucher veriyoruz yüzde 15 de ilave bonus veriyoruz. Artı her bilete karşılık gelen 10 euroluk bir değer için 1000 mil veriyoruz size. Bunlar yeni bilgiler ve ilk kez açıklıyorum."

"Hiçbir arkadaşımızın işten ayrılmasını istemiyoruz"

Çalışanları için her türlü fedakârlığı yapacaklarını belirten Aycı, "Öncelikle şu konuda hemfikiriz. Bu krizde hiçbir arkadaşımızın işte ayrılmasını istemiyoruz. Hiçbir arkadaşımızın işten çıkartılması ile ilgili bir planımız yok. Çalışanlarımızın iş akdini korumakla ilgili her türlü fedakarlığı yapacağız. Tek yapacağımız şey şu, arkadaşlarımıza şunu söyledik: Birlikte başaracağız, bu krizden birlikte çıkacağız.

Elbette bazı fedâkarlıklar yapacağız bazı kısmi çalışma modellerine geçeceğiz. Yani kısmi çalışma modelleriyle belki dönüşümlü olarak ya da çalışma saatlerini azaltarak ücretlerde belli düzenlemeler yaparak ikramiyeler gibi primler gibi veya maaşın bir kısmının ödenmesi gibi. Onların temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için minimum gelir seviyesinin altına onları düşürmeyeceğiz." diye konuştu.