THY Başkanı: 2012'de 28 yolcuya kelepçe taktık illa 'uçakta içeceğim' ısrarı nedir

Alkollü içki konusundaki yeni kurallarıyla gündeme gelen Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu “Uçuş güvenliği aksıyor. Zaten iç hatlardaki en uzun uçuş süresi 1,5 saat. İlla uçakta içeceğim ısrarı nedir?” dedi.

Son dönemde uçuşlardaki içki yasağı ve THY’nin yeni personel kıyafetleriyle ilgili yapılan eleştirileri art niyetli bulduklarını söyleyen THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, “Tasarımlar içinden onay görmemiş bir görüntünün aşırılarak, izinsiz servis edilmesi hiç ahlaklı değil. Bir damla suda fırtına koparıldı. İyi niyet aramak mümkün değil” dedi.

Topçu, içki yasağına ilişkin olarak da, şunları söyledi:

“Uçaklarda güvenlik anonsu yapılır. Alkollü bir yolcunun uçuş güvenliği konusunda talimatları ne kadar yerine getirebilir konusu dünyada da tartışılıyor. 2012’de 28 alkollü yolcu, diğer yolcularımızı rahatsız etmiş, taşkınlık çıkarmış ve uçuş güvenliğini aksatmış. Bu yolculara kelepçe takmışız. Zaten iç hatlarda en uzun uçuş süresi 1,5 saat. İlla uçakta içeceğim ısrarı nedir?”

Topçu, THY’deki grev kararından, yeni destinasyonlara ve yatırım hedeflerine ilişkin Milliyet gazetesinden Eylem Türk’ün sorularını yanıtladı. Eylem Türk’ün Hamdi Topçu söyleşisi şöyle:

Uçakta içki yasağı ve THY’nin yeni personel kıyafetleri son dönemde eleştirilere neden oldu? THY bu durumdan nasıl etkileniyor?



Bu konularda art niyetli davranıldığını düşünüyoruz. Kıyafet konusunda henüz bir karar verilmeden, tasarımlar içinden onay görmemiş bir görüntünün aşırılarak, izinsiz servis edilmesi hiç ahlaklı değil. Bir damla suda fırtına koparıldı. İyi niyet aramak mümkün değil. Gelelim içki yasağına...

Medine’ye sefer alamıyorduk içki servisi yaptığımız için. Mesela Moritanya, İran ve Libya’da da bu böyle. Toplamda 8 ülke seferlerinde içki servisimiz yok.

Uçaklarda güvenlik anonsu yapılır. Alkollü bir yolcunun uçuş güvenliği konusunda talimatları ne kadar yerine getirebilir konusu dünyada da tartışılıyor. Mesela Rusya’da... 2012 yılında 28 alkollü yolcu, diğer yolcularımızı rahatsız etmiş, taşkınlık çıkarmış ve uçuş güvenliğini aksatmış. Bu yolculara kelepçe takmışız. Uçuş güvenliği ve konforu açısından bunlar uygun şeyler değil.

Zaten iç hatlarda en uzun uçuş süresi 1.5 saat. İlla uçakta içeceğim ısrarı nedir?

‘Hukuksuz işlem yapmayız'

Hava-İş, 24. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin uzlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından grev kararı aldı. Tarafları bu noktaya getiren ne oldu?



Tam bir yıl önce herhangi bir toplu görüşme olmaksızın sendika kanunsuz eylem kararı aldı ve yürürlüğe koydu. THY yönetimi de hukuki haklarını kullanarak bu eyleme katılan 305 kişinin iş akdini sonlandırdı. Bu sonlandırma neticesinde konu yargıya intikal etti. Şu anda süreç devam ediyor.

THY yönetimi de konuyu yakından takip ediyor. THY yönetimi, bu durumun 16 bin kişinin sendikal haklarının savunulmasında bir kalkan olarak ve ön şart olarak kullanılmasını kabul etmiyor. Sendikanın olmazsa olmaz diye dayattığı bu madde 24. görüşmelerini kilitlemiş vaziyette. Grev kararı asılmış vaziyette. 6 gün önceden haber vermek şartıyla fiili greve gitme hakkı olduğu biliniyor.

Sendikayla görüşmeler devam edecek mi?



Sendikayı masaya davet ediyoruz. Defalarca söyledik. Yaptığımız görüşmelerde 305 konusu öne konarak toplantının kısa sürede sonlanmasını sağladılar. THY çalışanları herhangi bir grev istemiyor. Çalışma barışı en üst düzeyde. Bu konuyla ilgili bir sıkıntımız yok. Çalışanımızın şirkete zarar verecek eylemlere müsaade etmeyeceğini düşünüyoruz. THY yönetimi de bu sürece elinden gelen katkıyı yapmaya hazır. Zaten kapımız her zaman açık. Görüşmelerin kesilmesi, yapılmayacağı anlamına gelmez.

‘Pegasus tedirgin etmiyor, hedefimiz 46 milyon yolcu’

Pegasus ile sipariş yarışına girdiniz ardından Sabiha Gökçen çıkarması yaptınız? Özel şirketlerle rekabet sizi tedirgin ediyor mu?



Hayır. Tedirgin etmiyor. Herkes işini yapıyor. Onlar da havacılık pastasını büyütüyorlar. Tekel olduğumuzda iç pazarın yüzde 100’üne hükmediyorduk. Ama şu anda rekabete açıldıktan sonra yolcu sayımız iki katına çıkmasına rağmen pastadaki payımız yüzde 50’ye düştü. Bu da Türkiye’nin bir artısı. Bu yıl 46 milyon yolcuyu geçmeyi hedefliyoruz. Geçen yıl 39 milyon yolcu taşıdık.

40’ı aşkın yeni destinasyon...

THY şu anda kaç noktaya uçuyor?



222 destinasyona çıktık. Şu anda 215 uçağımız var. 99 ülkeye uçuyoruz. 100’üncü ülkemiz Malta olacak. Yıl sonu itibariyle bu sayı 110’a çıkacak. Önümüzdeki dönemde 40’ı aşkın yeni destinasyona hat açma kararımız var.