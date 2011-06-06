-THY, BAKIM ONARIM ŞİRKETİ KURACAK İSTANBUL (A.A) - 06.06.2011 - Türk Hava Yolları, havacılık bakım, onarım ve modifikasyon alanlarında faaliyet gösterecek yeni bir şirket kurma kararı aldı. THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, uçak, uçak donanımı, hava taşımacılığı ile ilgili her türlü donanım ve gereçler ile her türlü motorları, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, üretmek, onarmak, modifikasyonunu yapmak ve bunların bakımını ve korunmasını sağlamak için hangarlar, depolar, onarım ve donatım tesisleri kurmak ve işletmek, sivil havacılık sektörü için yetişmiş ve eğitimli personel ihtiyacını karşılamak üzere eğitim ve amaca yönelik diğer faaliyet hizmetlerini için 500 bin lira nakit sermaye ile ''HABOM Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Merkezi AŞ'' unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği bildirildi. Açıklamada, şirket sermayesinde THY'nin 499 bin 996 lira, Hamdi Topçu, Cemal Şanlı, Temel Kotil ve İsmail Gerçek'in 1'er lira hisse sahibi olduğu belirtilirken, ana sözleşmenin hazırlanması dahil gerekli tüm iş ve işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.