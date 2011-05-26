-THY AYDIN'A UÇUŞ AKADEMİSİ KURACAK AYDIN (A.A) - 26.05.2011 - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, THY'nin dünya çapındaki bir uçuş okulunu Aydın Çıldır Havaalanı çevresine kuracaklarını söyledi. Topçu, beraberindeki THY Başkan Vekili Cemal Şanlı, Uçuş İşletmeden Sorumlu Başpilot ve Genel Müdür Yardımcısı Asaf Bora ile Aydın Jandarma Filo Komutanlığı bünyesindeki Çıldır Havaalanı'na, THY'ye ait eğitim uçağıyla geldi. Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından karşılanan Topçu, Turistik Park tesislerinde yaptığı basın toplantısında, THY Uçuş Akademisi'nin kurulması aşamasında aradıkları yerlerden biri olan Çıldır Havaalanı'na bakmak için Aydın'a geldiğini belirtti. Topçu, Çıldır Havaalanı'nın hem meteorolojik şartlar, hem de konum itibariyle eğitime uygun bir alan olduğunu söyledi. ''İnşallah THY'nin dünya çapındaki bir uçuş okulunu Aydın Çıldır Havaalanı çevresine kuracağız'' diyen Topçu, okulda 18 uçakla eğitim vereceklerini ve yılda 200 pilot yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Topçu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile Jandarma arasında bir protokol imzalandığını, böylece okulun açılmasının önünde herhangi bir engelin kalmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu: ''En geç haziran ayı içerisinde burada çalışmalara başlayacağız. Uçuş Akademisi ile ilgili her türlü yapının yapımına başlayacağız. THY personeli olarak da 350 kişi burada bulunacak. Bunun bir kısmını da Aydın'dan temin edeceğiz. Aydın'da bulunan üniversite ile de çok yakın ilişkimiz olacak. Çünkü, Uçuş Akademisindeki bazı eğitimleri Üniversite ile birlikte ortak vermeyi düşünüyoruz. Bunun için üniversite nezdinde girişimlerimiz olacak. Çıldır Havaalanı şu anda Jandarmaya tahsis edilmiş havaalanı. Önümüzdeki süreçte de bölgesel uçuşlara açılmak üzere sivil havacılık sahasına açılabilir. Tabii bu uzun sürer. Şu anda altyapısı yapılması gerekiyor. 2012 yılının başlarında olabilir diye tahmin ediyoruz. Ama buna DHMİ karar verecek. Eğer böyle bir karar verilirse, bölgesel uçuşlara da uygun olduğunu zannediyorum. Ama şu anda kesin bir şey yok. Ama çok büyük bir engel çıkacağını düşünmüyoruz.'' -DÜNYA ÇAPINDA UÇUŞ OKULU AYDIN'A KAZANDIRILACAK- Topçu, gazetecilerin Çıldır Havaalanı'nı daha önce bilip bilmediği sorusuna, ''Pilotlar bu havaalanının varlığını biliyor. Ama ben Aydın içinde böyle bir havaalanının bulunduğunu bilmiyordum'' diye konuştu. Çıldır Havaalanı'na 70 kişilik uçakların da inebileceği yönünde bir kanaatinin olduğunu aktaran Topçu, performans değerleri çıkarıldıktan sonra bu uçakların inip inemeyeceği konusunda bilgi sahibi olacaklarını söyledi. Topçu, eğitim uçaklarının havaalanına iniş kalkışında bir zorluk bulunmadığını, ilk etapta dünya çapında bir uçuş okulunun Aydın'a kazandırılması ve Aydın patentli pilotların yetişmesinin kent için bir değer olacağını düşündüğünü ifade etti. Amerika'da bulunan bir okulla işbirliğine gideceklerinin altını çizen Topçu, uluslararası kimliği olan bir okul açacaklarını ifade ederek, ''Bu okul sadece THY'ye pilot yetiştirmeyecek, bölgede pilotlarını yetiştirmek isteyen tüm ülkelere açık olacak. Sadece THY'nin ihtiyacına yönelik bir okul değil. Ücreti karşılığı eğitim almak isteyen herkese açık olacak'' dedi. Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş da yapılmak istenen Uçuş Akademisinin Aydın'ın gündeminde hiç olmayan bir yatırım olduğunu vurgulayarak, kendilerinin Çıldır Havaalanı'nda küçük de olsa uçakların uçmasını, havaalanının çalışması yönünde arzularının olduğunu hatırlattı. Havaalanının çalışmasına engel olmadan, ciddi bir uçuş okulunun Aydın'da açılacak olmasını büyük bir memnuniyetle karşıladığının altını çizen Coş, ''Bu, Aydın'ın uluslararası çapta tanıtımı açısından büyük bir kazanç, istihdam açısından büyük kazanç. Bir de havaalanının eksiklerinin giderilmesi, uçuşa hazır hale getirilmesi için de bir imkan olacaktır. Üniversitemizin de uçuşla ilgili bir bölüm açabileceğini düşünüyorum'' değerlendirmesinde bulundu.