THY 'Avrupa'nın en iyisi'

Türk Hava Yolları (THY), Skytrax şirketi tarafından yapılan değerlendirme sonucu "Güney Avrupa'nın En İyi Hava Yolu Şirketi" seçildi.



THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava yolu şirketleri ve havalimanlarını, verdikleri hizmet ve kalite standartları yönünden 750 parametrede değerlendiren Skytrax Şirketinin 2008 yılı değerlendirme sonuçları açıklandı.



Havacılık endüstrisinin oscarları olarak adlandırılan "Skytrax Ödülleri En İyi Havacılık Şirketleri 2009 (Skytrax World Awards 2009)" sıralamasında THY, bölgesinin en iyisi seçilerek 2009 yılı "Güney Avrupa'nın En İyi Hava Yolu Şirketi" unvanına kavuştu.



Skytrax ödülleri, Almanya'nın Hamburg kentinde bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen "Uçak Kabin İçi Ekipmanlar Fuarı"nda dün dağıtıldı. THY'nin ödülü, Skytrax üst yöneticisi (CEO) Edward Plaisted tarafından THY Genel Müdürü Temel Kotil'e verildi.



Avrupa’nın 4 yıldızlı tek havayolu



Öte yandan, THY, kalite yolunda yürüttüğü çalışmalar sonucu geliştirdiği hizmetler ve müşteri odaklı felsefesiyle tüm kategorilerde 4 yıldız alan Avrupa'nın tek hava yolu şirketi oldu.



THY, uzun hatlarda first, business, ekonomi, kısa hatlarda business, ekonomi sınıfında yapılan değerlendirmelerin tümünde 4 yıldız alırken, özellikle ekonomi sınıfında alınan 4 yıldız ödülü THY'yi Avrupalı rakiplerine göre öne geçirdi. Avrupalı taşıyıcılar arasında 4 yıldızlı hava yolu şirketleri içerisinde ekonomi sınıfında 4 yıldız alan hava yolu şirketi ise bulunmuyor.



Açıklamada, Güney Avrupa bölgesi kapsamında değerlendirmeye alınan ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Portekiz, İspanya, İtalya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Karadağ, Makedonya, Sırbistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Malta, Romanya ve Slovenya'nın da yer aldığı bildirildi.



Açıklamada, ödüllerin, denetim ve ödül kuruluşu Skytrax tarafından 95 uyruktan 15,4 milyon yolcu arasında Ağustos 2008 ve Mart 2009 tarihleri arasında 10 ay boyunca gerçekleştirilen anketler sonucu belirlendiği kaydedildi.

