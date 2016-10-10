THY Avrupa Ligi'nde perde açılıyor; işte ilk hafta programı

Avrupa basketbolunda FIBA'nın yaptığı değişikliklerinin ardından Türk ekipleri, THY Avrupa Ligi dışında FIBA'nın organizasyonlarına katılacak. ULEB Avrupa Kupası'nda bu sezon Türk takımı yer almazken, 10 ekip Avrupa kupalarında mücadele edecek.

Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe Ülker ve Galatasaray Odeabank THY Avrupa Ligi'nde, Banvit, Beşiktaş Sompo Japan, Muratbey Uşak ve Pınar Karşıyaka ise bu sene ilk kez düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.

FIBA Avrupa Kupası'nda ise Türkiye'yi Demir İnşaat Büyükçekmece ile Gaziantep Basketbol temsil edecek.

Erkek basketbolunda ilk sahne alan ekip olan Muratbey Uşak, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Rumen ekibi Cluj Napoca'yı iki maçta da yenerek adını gruplara yazdırmıştı.

Türk takımları THY Avrupa Ligi'nde ilk maçlarını 13-14 Ekim'de, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 18-19 Ekim'de ve FIBA Avrupa Kupası'nda ise 19 Ekim'de oynayacak.

İlk hafta programı

Türk takımlarının mücadele edeceği organizasyonlarda ilk hafta oynayacakları maçların programı şöyle:

THY Avrupa Ligi

13 Ekim Perşembe

Galatasaray Odeabank-CSKA Moskova

Kızılyıldız-Darüşşafaka Doğuş



14 Ekim Cuma

Fenerbahçe-Brose Bamberg

Baskonia-Anadolu Efes

FIBA Şampiyonlar Ligi



18 Ekim Salı

Ironi Nahariya-Banvit (A Grubu)

Proximus Spirou-Beşiktaş Sompo Japan (E Grubu)

19 Ekim Çarşamba

CSU Oradea-Pınar Karşıyaka (B Grubu)

Muratbey Uşak-Neptunas (C Grubu)

FIBA Avrupa Kupası

19 Ekim Çarşamba

Larna-Gaziantep Basketbol (G Grubu)

Demir İnşaat Büyükçekmece-Sigal (H Grubu).