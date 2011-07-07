-THY AVRUPA LİGİ'NDE GRUPLAR BELİRLENDİ ANKARA (A.A) - 07.07.2011 - Fenerbahçe Ülker ile Anadolu Efes'in Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi grup maçlarında karşılaşacağı takımlar belli oldu. Barcelona'da yapılan kura çekimine göre, A Grubu'nda yer alan Fenerbahçe Ülker, Olympiacos (Yunanistan), Caja Laboral (İspanya), Bizkaia Bilbao Basket (İspanya), NGC Cantu (İtalya) ve Sluc Nancy Basket (Fransa) ile mücadele edecek. C Grubu'na düşen Anadolu Efes'in rakipleri ise Real Madrid (İspanya), Maccabi Electra Tel Aviv (İsrail), Partizan Belgrad (Sırbistan), EA7 Emporio Armani (İtalya) ve A elemesinden gelecek takım oldu. Öte yandan kura çekiminde, Galatasaray Cafe Crown ile Banvit'in Avrupa Ligi ön eleme turunda karşılaşacağı takımlar da belirlendi. Buna göre Galatasaray Cafe Crown, Yunanistan'dan PAOK, Banvit ise Çek Cumhuriyeti'nden Cez Nymburg ile ön eleme maçı oynayacak. Avrupa Ligi'ne doğrudan katılma hakkına sahip 22 takıma, eleme turlarından gelecek 2 takım daha katılacak ve maçlar, 6'şar takımlı 4 grup halinde oynanacak. 29 Eylül ve 2 Ekim'de yapılacak eleme maçlarında 16 takım, bu iki biletin sahibi olmak için mücadele verecek. Normal sezon, son şampiyon Panathinaikos'un 17 Ekim'de Atina'daki Olympic Hall'da yapacağı maçla başlayacak. Sezon, çarşamba ve perşembe günleri yapılacak 10 haftalık maç maratonuyla 22 Aralık'a kadar sürecek. Daha sonra mücadeleye 16 takımla 18 Ocak-1 Mart arasında devam edilecek. Çeyrek final play-off'ları 21 Mart-5 Nisan arasında yapılacak ve şampiyon, İstanbul'da 11-13 Mayıs arasında düzenlenecek dörtlü final organizasyonuyla kupasını kaldıracak. Bugün yapılan kura çekiminde doğrudan katılım hakkı bulunan takımlar şu şekilde gruplara ayrıldı: A Grubu: Olympiakos (Yunanistan) – Caja Laboral (İspanya) – Fenerbahçe Ülker (Türkiye) – Bizkaia Bilbao Basket (İspanya) – NGC Cantu (İtalya) – Sluc Nancy Basket (Fransa) B Grubu: Panathinaikos (Yunanistan) – CSKA Moskova (Rusya) -Unicaja Malaga (İspanya) – Zalgiris Kaunas (Litvanya) - Brose Baskets (Almanya) - KK Zagreb (Hırvatistan) C Grubu: Real Madrid (İspanya) – Maccabi Electra Tel Aviv (İsrail) – Partizan Belgrad (Sırbistan) – Anadolu Efes (Türkiye) – Emporio Armani (İtalya) – A elemesinden gelecek takım D Grubu: Barcelona Regal (İspanya) – Montepaschi Siena (İtalya) – Unics Kazan (Rusya) – Asseco Prokom (Polonya)– Union Olimpija (Slovenya) - B elemesinden gelecek takım