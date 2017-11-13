THY Avrupa Ligi'nde 'çifte maç' haftası

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş, bu hafta Avrupa\'da 2\'şer maç oynayacak

İSTANBUL, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde 6\'ncı hafta geride kalırken, THY Avrupa Ligi\'ndeki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş, bu hafta Avrupa\'da çifte mesai yapacak.

İlk 5 maçını kaybettikten sonra, geçen hafta deplasmanda İspanya ekibi Barcelona Lassa\'yı 89-85 geçerek THY Avrupa Ligi\'nde bu sezonki ilk galibiyetine uzanan Anadolu Efes, ilk olarak yarın saat 22.05\'te İsrail temsilcisi Maccabi FOX deplasmanına çıkacak, daha sonra 16 Kasım Perşembe günü saat 20.30\'da Yunanistan ekibi Panathinaikos\'u ağırlayacak.

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş ise, Avrupa Ligi\'ndeki 5\'inci ve 6\'ncı galibiyetlerini arayacak. İlk olarak 15 Kasım Çarşamba günü saat 20.45\'te Yunan ekip Olympiakos\'u ağırlayacak olan sarı-lacivertli ekip, 17 Kasım Cuma günü saat 20.00\'de Rusya temsilcisi CSKA Moskova\'ya konuk olacak.