-THY Avrupa Ligi top 16'nın programı belli oldu İSTANBUL (A.A) - 03.01.2012 - Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde top 16 turunun ilk haftasında yapılacak maçların programı belli oldu. Anadolu Efes, Fenerbahçe Ülker ve Galatasaray Medical Park'ın da mücadele ettiği top 16 turunda ilk hafta karşılaşmaları 18-19 Ocak tarihlerinde yapılacak. Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, organizasyonda E Grubu'nda ilk hafta mücadelesinde Anadolu Efes ile Galatasaray Medical Park 19 Ocak Perşembe günü 20.30'da karşı karşıya gelecek. THY Avrupa Ligi'nde top 16 turunda G Grubu'nda yer alan Fenerbahçe Ülker ise ilk maçında Rusya'nın Unics Kazan ekibiyle 18 Ocak Çarşamba günü TSİ 18.00'de deplasmanda karşılaşacak.