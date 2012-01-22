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Spor

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final biletleri yarın satışta İSTANBUL (A.A)

22 Ocak 2012 15:09

-THY Avrupa Ligi Dörtlü Final biletleri yarın satışta İSTANBUL (A.A) - 22.01.2012 - Bu sezon İstanbul'un ev sahipliği yapacağı THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonun biletleri, yarın satışa çıkarılacak. Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, İstanbul'da düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun biletlerinin yarın çıkarılacağı bildirildi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda Dörtlü Final heyecanını yaşamak isteyen basketbolseverler, organizasyonun biletlerini yarın saat 13.00'ten itibaren temin edebilecek. Biletler, THY Avrupa Ligi'nin internet sitesi ''www.euroleague.net'' üzerinden, organizasyonun resmi biletleme firması Koobin tarafından satılacak. Dörtlü Final'in tur paketleri de THY Avrupa Ligi'nin resmi seyahat acentesi Detur'dan şubat ayı ortasında satın alınabilecek. Basketbolseverler, ''Ticket2Final'' ile de bilet ayırtıp tuttukları takımın Dörtlü Final'e kalması halinde opsiyonlarını kullanabilecekler. Açıklamada, bilet satan diğer kurum ve kişilerin yasa dışı kabul edileceği, dolayısıyla bu yollardan bilet temin eden basketbolseverlerin spor salonuna giremeyecekleri kaydedildi. -Mayıs ayının ikinci hafta sonunda yapılacak- THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu, İstanbul'da Mayıs ayının ikinci hafta sonunda Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek. Salonun yüzde 80'inin kapsayan biletler satışa sunulacak, kalan bölümler de medya, sponsorlar, otoriteler ve takımlara ayrılacak. Bilet satış sürecinin ikinci etabında ise Dörtlü Final'e kalan dört takım netleştikten sonra geçilecek ve bu takımlara taraftarlarına dağıtmaları için yaklaşık biner bilet tahsis edilecek. Biletler kategorilere göre satılacak ve ayrıca organizasyonun güvenliği ve eğlenceli geçmesini sağlamak amacıyla taraftarlar, tuttukları takımlara göre gruplandırılacak. Bu arada tüm biletler, 11 Mayıs'taki yarı finaller ile 13 Mayıs'taki üçüncülük ve final karşılaşmalarından oluşan toplam 4 maçı kapsayacak. Fiyatlar da kanun gereği günlük döviz kurlarına bağlı olarak 385 TL (yaklaşık 160 avro) ile bin 500 TL (yaklaşık 630 avro) arasında değişiyor. Düşük fiyatlı biletlerin sayısının, organizasyonu daha fazla basketbolseverin salonda takip edebilmesi için önceki organizasyonlara oranla arttırıldığı bildirildi.

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