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THY Avrupa Basketbol Ligi'nde 9. hafta maçları tamamlandı ANKARA (A.A)

16 Aralık 2011 03:08

-THY Avrupa Basketbol Ligi'nde 9. hafta maçları tamamlandı ANKARA (A.A) - 16.12.2011 - THY Avrupa Basketbol Ligi'nde 9. hafta maçları tamamlandı. Anadolu Efes'in ardından, 9. hafta maçında Union Olimpija'yı 80-59 yenen Galatasaray Medical Park da Top 16 vizesi alırken, Fenerbahçe Ülker, Top 16 şansını son maça bıraktı. Sarı-lacivertli ekip, A Grubu'ndaki 9. hafta maçında, sahasında İspanya temsilcisi Gescrap Bizkaia Bilbao Basket'e 80-70 yenilerek, grubunda 14 puan ve averajla 2. sırada yer aldı ve tur atlama şansını son haftaya erteledi.

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