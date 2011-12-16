-THY Avrupa Basketbol Ligi'nde 9. hafta maçları tamamlandı ANKARA (A.A) - 16.12.2011 - THY Avrupa Basketbol Ligi'nde 9. hafta maçları tamamlandı. Anadolu Efes'in ardından, 9. hafta maçında Union Olimpija'yı 80-59 yenen Galatasaray Medical Park da Top 16 vizesi alırken, Fenerbahçe Ülker, Top 16 şansını son maça bıraktı. Sarı-lacivertli ekip, A Grubu'ndaki 9. hafta maçında, sahasında İspanya temsilcisi Gescrap Bizkaia Bilbao Basket'e 80-70 yenilerek, grubunda 14 puan ve averajla 2. sırada yer aldı ve tur atlama şansını son haftaya erteledi.