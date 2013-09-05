THY, Aston Villa'nın da sponsoru oldu

Türk Hava Yolları (THY), İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Aston Villa ile resmi havayolu işbirliği anlaşması imzaladı.

109 yıllık geçmişe sahip Birmingham ekibinin stadı Villa Park'ta yapılan törene, THY Birmingham Müdürü Selim Öztürk, Aston Villa Kulübü Üst Yöneticisi Paul Faulkner ve teknik direktör Paul Lambert'in yanı sıra çok sayıda yetkili katıldı.

THY Birmingham Müdürü Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Birmingham uçuşlarını başlattığımız 2008 yılından itibaren buradaki spor kulüpleri dahil tüm kurumlarla iletişime geçtik ve ilişkilerimizi iyi yönde geliştirdik. Bunun neticesinde de böyle bir işbirliği ortaya çıktı. Bundan son derece mutluyuz" diye konuştu.

Aston Villa'nın köklü bir kulüp olduğuna değinen Öztürk, "Bu durum bizim ürünlerimizi sunmamızı kolaylaştıracak. Bölgede çok eski ve tanınmış bir kulüp olduğu için bilinirlik açısından bize katkı sağlayacak. Televizyonlarda canlı yayınlanan maçlarda reklamlarımız izlenecek. İşbirliği, reklam anlamında Aston Villa'nın verebileceği her şeyi kapsıyor olacak" ifadelerini kullandı.

Birmingham'dan nisan ayına kadar her gün bir seferlerinin olduğunu, nisan ayından itibaren haftada 10 sefere çıktıklarını kaydeden Öztürk, İngiltere'de THY'ye ilgininin her geçen gün arttığını söyledi.



Lambert'ten 'Özil' yorumu



Aston Villa Kulübü Üst Yöneticisi Faulkner da THY'nin harika bir marka olduğunu ve işbirliğinden çok heyecan duyduklarını ifade etti. THY ile en kısa zamanda Birmingham'dan İstanbul'a uçacağını dile getiren Faulkner, Aston Villa'nın bu sezonki hedefleri konusunda ise "Bu sezon çok genç bir takımımız var. Başarıya açlar. İyi bir sezon geçmesini umuyoruz" dedi.

Aston Villa Teknik Direktörü Paul Lambert de işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İstanbul'a şimdiye kadar sadece maçlar için gittiğini, bundan sonra tatil yapmaya da gidebileceğini kaydetti.

Mesut Özil'in Arsenal'a transferiyle ilgili ne düşündüğünün sorulması üzerine ise Lambert, "Özil, harika bir oyuncu. Hem Almanya Milli Takımı'nda hem de Real Madrid'de çok başarılı bir oyun sergiledi. Şimdi Premier Lig'e gelmesi harika. Lige dünyanın en iyi futbolcularının gelmesi gerekiyor ve Özil de onlardan biri" yanıtını verdi.



Müzesinde çok sayıda kupa var



Adını, kentin önemli yerleşim birimlerinden olan Aston'daki Villa Cross Wesleyan Kilisesi'nden alan Aston Villa, 139 yıllık tarihine çok sayıda kupa sığdırdı.

Bugüne kadar 7 lig şampiyonluğu yaşayan, 7 kez Federasyon Kupası ve 5 kez de Lig Kupası'nı kazanan Birmingham ekibi, 1981-82 sezonunda hem Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı hem de Süper Kupa'yı müzesine götürdü.