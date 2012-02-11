THY Arjantin'e açılıyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Temel Kotil Haziran ayı itibariyle İstanbul-Sao Paolo-Buenos Aires karşılıklı seferlerine başlayacaklarını söyledi.



EMİT Fuarı'na katılan Arjantin Turizm Bakanı Carlos Enrique Meyer Bakü yolculuğu öncesi Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda THY Genel Müdürü Temel Kotil'le bir araya geldi. Kısa bir süre sohbet eden ikili daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu arada Kotil, konuk bakana üzerinde isminin yazılı olduğu ve Arjantinli yıldız Messi'nin de imzaladığı Barcelona formasını hediye etti.



Haziran ayından itibaren İstanbul-Sao Paolo aktarmalı Buenos Aires seferlerine başlayacaklarını ifade eden THY Genel Müdürü Temel Kotil, "Haftada 4 sefer planladık. Bu uçuşumuzda iki ülke arasında yapılan görüşmeler sonucu Sao Paolo-Buenos Aires arasında yolcu da alabiliyoruz. Bu sebeple Arjantinli yolcuyu Brezilya'ya, Brezilya'lı yolcuyu Arjantin'e taşıyabileceğiz. Bu hakkı bizlere tanıdığı için iki ülkeye teşekkür ediyoruz. Çok iyi bir ticaret bizi bekliyor. Sao Paolo Havalimanı'ndaki slot kısıtlamalarından dolayı haftada 4 sefer yapıyoruz. Eğer bu kısıtlama kalkarsa buraya hergün uçmayı hedefliyoruz. Çünkü yolcu problemimiz yok" diye konuştu.



Arjantin'in ekonomisinin iyiye doğru gittiğini ve geçtiğimiz yıl Arjantin'den 6 milyon kişinin yurt dışına seyahat etiğini ifade eden Arjantin Turizm Bakanı Carlos Enrique Meyer ise şunları söyledi:



"Arjantin'de 2003 yılında 1 milyon yolcu yurt dışına seyahat ederken, şimdi ise bu sayı 6 milyonu buldu. Şuan insanları arzuladığı olay direkt uçuşlarda seyahat etmek. Bizde bunun için büyük bir çaba harcıyoruz. İstanbul'a bir fuar için geldim. Türkiye'ye hem buradaki turizm çalışmalarını yakından takip etmek hem de THY ile Haziran ayında başlayacak olan uçuşları kesinleştirmek için geldim.