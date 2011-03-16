-THY AJAX'LA DA ANLAŞTI AMSTERDAM (A.A) - 16.03.2011 - Türk Hava Yolları (THY), Hollanda'nın ünlü futbol kulübü Ajax ile saha kenarı dijital reklam anlaşması yaptı. THY Amsterdam Müdürü Metin Gözüaçık, reklamların, Amsterdam Arena Stadı'ndaki lig ve kupa maçlarında gösterilmeye başlandığını, bu konuda olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. Reklam anlaşmasının ligin ikinci yarısında Arena Stadı'nda yapılacak tüm maçlar için geçerli olduğunu, ama bunun gelecek sezonu da kapsayacak şekilde uzatılabileceğini dile getiren Gözüaçık, 50 bin seyirci kapasiteli Arena Stadı'nda her hafta gösterilen THY reklamlarının televizyon başındakiler de dahil milyonlarca kişi tarafından izlendiğini kaydetti. Gözüaçık, şöyle dedi: ''Farklı kesimlerden çok iyi tepkiler alıyoruz. Ajax, Hollanda'nın çok önemli bir kulübü. 4 milyon taraftarı olduğu söyleniyor. O yüzden reklam anlaşmasının çok yerinde olduğunu söyleyebilirim. Ligin ikinci yarısı için anlaşma yaptık, ama bunu önümüzdeki sezon için de düşünebiliriz.'' Hollanda'da amatör liglerde mücadele eden Türk futbol kulüplerine de barter kapsamında destek verdiklerini bildiren Gözüaçık, ''Sporu desteklemeye devam ediyoruz'' diye konuştu. Yaz sezonu çalışmalarıyla ilgili olarak da bilgi veren Metin Gözüaçık, bu konuda tüm hazırlıklarını tamamladıklarını ve talebin gayet iyi olduğunu söyledi. THY'nin kısa süre önce başlattığı İstanbul aktarmalı Bangladeş'in başkenti Dakka ve Vietnam'ın başkenti Ho Chi Minh City seferlerinin de Hollanda'da büyük ilgi gördüğünü ifade eden Gözüaçık, ''Hollanda'dan bu ülkelere direkt uçuşlar yok, biz çok ekonomik fiyatlara uçtuğumuz için tercih ediliyoruz'' dedi.