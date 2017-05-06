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THY, ABD uçuşlarında laptop dağıtımına başladı

Laptop dağıtımı uygulaması İngiltere uçuşları için 12 Mayıs'ta başlatılacak

06 Mayıs 2017 13:36

Türk Hava Yolları (THY), Atatürk Havalimanı çıkışlı ABD uçuşlarında business class yolcularına yönelik dizüstü bilgisayar dağıtımı uygulamasını başlattı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Amerika ve İngiltere uçuşlarına getirilen elektronik cihaz kısıtlamasına yeni çözümler geliştirilmeye devam ediliyor. 

NTV'de yer alan habere göre, Amerika'ya seyahat eden business sınıfı yolcular, zengin içerikli kabin içi eğlence sistemi Planet'in ayrıcalıklarıyla seyahatlerini eğlenceli bir deneyime dönüştürürken, kabinde sunulacak yeni dizüstü bilgisayarlar sayesinde şahsi işlerinin takibini de gökyüzünden kesintisiz sağlayabilecekler.

Uçuş öncesi kişisel bilgisayarlarını THY personeline teslim eden business sınıfı yolcular, uçak içinde şahsi işleriyle meşgul olabilmek için kabin personelinden dizüstü bilgisayar talep edebilecekler. Katlanarak tablet olma özelliğine ve ayrıca dokunmatik ekrana sahip bu dizüstü bilgisayarlar, yolcuların kişisel bilgilerini koruyabilecekleri bir güvenlik sistemi ile sunulacak. Yolcular, bilgisayar kullanımı sonrasında, arzu ederlerse verilerini harici bir saklama birimine (USB) kopyalayabilecek ve bilgisayar kapatıldığında yolcunun tüm kişisel çalışmaları otomatik olarak ve tamamen bilgisayardan silinecek.

Atatürk Havalimanı çıkışlı tüm İngiltere uçuşları içinse bu uygulama 12 Mayıs'ta başlatılacak.

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