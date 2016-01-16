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THY, 95 seferini iptal etti

Yolcular, uçaklarının uçuş durumunu çağrı merkezinden veya internet sitesinden öğrenebilecek

16 Ocak 2016 11:14

Türk Hava Yolları 16-17 Ocak'ta Atatürk Havalimanı'nda beklenen kuvvetli lodos nedeniyle iç ve dış hatta 95 seferi iptal ettiğini duyurdu.

THY'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanması beklenen kuvvetli fırtına şiddetindeki lodos nedeniyle olası kapasite azaltılması doğrultusunda iç ve dış hatta planlanan bugün 50 yarın ise 45 sefer yapılamayacak.

Yolcular, seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.turkishairlines.com" internet adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenebilecek.

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