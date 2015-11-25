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THY, 56 seferini iptal etti

Lodos nedeniyle iç ve dış hatlarda seferler iptal edildi

25 Kasım 2015 15:25

Türk Hava Yolları (THY) lodos nedeniyle iç ve dış hatlarda bugün ve yarın yapılacak olan 56 seferini daha iptal ettiğini duyurdu.

 

THY’nin resmi sitesinden yapılan duyuruda konuyla ilgili olarak şöyle denildi:

“Değerli yolcularımız, 25-26 Kasım tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanında beklenen güneyli rüzgar ve buna bağlı kesişen pist operasyonuna bağlı kapasite kısıtı nedeni ile bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.

“Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu http://www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz.”

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