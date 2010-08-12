-THY "12 DEV ADAM"A SPONSOR OLDU İSTANBUL (A.A) - 12.08.2010 - Türk Hava Yolları (THY), Basketbol Milli Takımları ile 2012 yılı sonuna kadar ana sponsorluk anlaşması imzaladı. THY ve Türkiye Basketbol Federasyonu ana sponsorluk anlaşması Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali Botanik Restoran'da A Milli Erkek Basketbol Takımı teknik, idari ve oyuncu kadrosunun hazır bulunduğu törenle imzalandı. THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yükselen yıldızı THY'nin spor alanında önemli bir sponsorluk anlaşmasına daha imza attığını belirterek, ''Bugün burada atacağımız imza ile 2,5 yıl boyunca Türkiye Basketbol Federasyonu’na ana sponsor oluyoruz. Bundan önce ulaşım sponsoru olduğumuz Türkiye Basketbol Federasyonu’na şimdi ana sponsor olarak destek vermek bizim için büyük mutluluk'' dedi. THY'nin son yıllarda önemli başarılara imza attığını, özellikle uluslararası alanda büyük bir atılım içinde olduklarını vurgulayan Topçu, şunları kaydetti: ''Toplam 165 hat ile dünyada 8. en büyük uçuş ağına sahip hava yolu şirketiyiz. THY artık global bir marka. Geniş kitlelerin sevdiği spor dallarına yatırım yapıyoruz. Futbolda dünyanın en önemli kulüplerinden Barcelona ve Manchester United’a sponsor olduk. Tüm dünyada büyük ses getirdi. Basketbol dalında da THY olarak var olmak, gücümüze güç katacaktır. Geçtiğimiz yıl Yunanistan’ın Moroussi takımıyla sponsorluk anlaşması yaptık. Ardından Euroleague Final Four’a sponsor olduk. Bu sponsorluklarda gördüğümüz ilgi bizi oldukça mutlu etti. Bir süre önce önemli bir sponsorluk için anlaştık. Önümüzdeki sezondan itibaren Euroleague karşılaşmaları 5 yıl boyunca 'Turkish Airlines Euroleague Basketball' adı altında oynanacak. Ayrıca sezon sonundaki Final Four karşılaşmaları da 'Turkish Airlines Euroleague Final Four' adıyla oynanacak.'' Topçu, yapılan bu anlaşma ile Türkiye Basketbol Federasyonu’na ana sponsor olduklarını belirterek, ''12 dev adamı da destekliyoruz. Bu anlaşma çerçevesinde 12 dev adam THY'nin reklam filminde oynayacak ve bundan THY olarak haklı bir gurur duyuyoruz. 28 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında Türkiye’de yapılacak 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası öncesi böyle bir anlaşmaya imza atmak THY olarak bizim için daha da önemli'' diye konuştu.